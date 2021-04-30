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На трассе в Ростовской области легковушка сгорела дотла после ДТП: видео

На трассе в Ростовской области легковушка сгорела дотла после ДТП: видео
В Ростовской области автомобиль после аварии сгорел дотла. Происшествие случилось в Тарасовском районе утром 4 мая.

По предварительной информации, автомобилист ехал по трассе М-4 «Дон» в сторону Ростова. На участке между хутором Сибилев и слободой Дячкино он на скорости врезался в отбойник. После сильного удара машина загорелась. Водитель легковушки выскочил из авто и вызвал спецслужбы. Пламя в считанные минуты охватило весь транспорт.

- На место направили 10 человек личного состава и три пожарные машины, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Прибывшие спасатели ликвидировали огонь, однако автомобиль уже сгорел дотла. Легковушка не подлежит восстановлению. К счастью, во время ЧП никто не пострадал.

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