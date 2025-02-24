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Под Ростовом на территории компании, продающей окна, произошел пожар

Под Ростовом на территории компании, продающей окна, произошел пожар
В Аксайском районе Ростовской области, на территории компании по продаже окон, произошел пожар. Происшествие случилось 24 февраля около 2:00 в поселке Темерницкий, .

На территории предприятия «Дельта пласт» ночью загорелись металлопластиковые изделия. Очевидцы вызвали пожарных. Огонь тушили шесть специалистов на двух спецмашинах. Пламя ликвидировали на площади 10 квадратных метров.

Как сообщили в МЧС по Аксайскому району, причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.
Фото: МЧС по Аксайскому району
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