Под Ростовом на территории компании, продающей окна, произошел пожар
В Аксайском районе Ростовской области, на территории компании по продаже окон, произошел пожар. Происшествие случилось 24 февраля около 2:00 в поселке Темерницкий, .
На территории предприятия «Дельта пласт» ночью загорелись металлопластиковые изделия. Очевидцы вызвали пожарных. Огонь тушили шесть специалистов на двух спецмашинах. Пламя ликвидировали на площади 10 квадратных метров.
Как сообщили в МЧС по Аксайскому району, причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.