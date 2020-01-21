Под Ростовом мужчина угнал иномарку и врезался на ней в забор школы



В Азовском районе мужчина угнал и разбил машину. Инцидент произошёл в посёлке Овощном 23 января.



По предварительным данным, 38-летний мужчина незаконно завладел автомобилем «Опель Астра». На улице Комсомольской он не справился с управлением и врезался в забор школы. После удара машина загорелась. Злоумышленник тем самым с места происшествия скрылся.

- Позже он был задержан сотрудниками ДПС ОГИБДД муниципального отдела Азовский, - рассказала в Отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - В отношении него составлены административные протоколы по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования» и «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием».



По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.