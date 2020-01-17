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Мужчина угнал автобус маршрута Ростов — Таганрог и врезался на нём в стену дома

Мужчина угнал автобус маршрута Ростов — Таганрог и врезался на нём в стену дома
В Таганроге мужчина угнал рейсовый автобус и спровоцировал на нём ДТП. Жильцы дома № 198-а по улице Лизы Чайкиной 21 января около 4:30 вышли наружу и увидели, что в стену здания врезалась маршрутка. Водителя в салоне не было. Очевидцы вызвали на место правоохранителей. В это же время в полицию поступило заявление об угоне автобуса.

Как оказалось, ночью неизвестный нашёл под ковриком маршрутки ключи и угнал её. Двигаясь по городу, он вылетел с проезжей части и снёс металлическое ограждение у одноэтажного дома. Затем он врезался в каменный забор. Водитель выбежал из салона и скрылся с места ДТП.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий он был задержан, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Сотрудники полиции проводят проверку.

В результате аварии никто не пострадал.

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