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Под Ростовом двое пострадали при столкновении фуры и легковушки

Под Ростовом двое пострадали при столкновении фуры и легковушки
На трассе Щепкин - Ростов произошло ДТП с пострадавшими. Авария случилась 1 августа около 9 часов.

Сообщается, что столкнулись большегруз «Скания» под управлением 26-летнего водителя и «ВАЗ-2105», за рулём которого был 67-летний мужчина.

Судя по фото, передняя часть ВАЗа оказалась сильно повреждена. На месте работали специалисты Южного пожарно-спасательного отряда.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир легковушки.

- Водитель грузовика от медицинской помощи отказался, - отметили в Ростовской областной поисково-спасательной службе.

Спасатели передали пострадавших сотрудникам скорой помощи.

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