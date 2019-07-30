Под Ростовом двое пострадали при столкновении фуры и легковушки



На трассе Щепкин - Ростов произошло ДТП с пострадавшими. Авария случилась 1 августа около 9 часов.



Сообщается, что столкнулись большегруз «Скания» под управлением 26-летнего водителя и «ВАЗ-2105», за рулём которого был 67-летний мужчина.



Судя по фото, передняя часть ВАЗа оказалась сильно повреждена. На месте работали специалисты Южного пожарно-спасательного отряда.



В результате ДТП пострадали водитель и пассажир легковушки.



- Водитель грузовика от медицинской помощи отказался, - отметили в Ростовской областной поисково-спасательной службе.



Спасатели передали пострадавших сотрудникам скорой помощи.

