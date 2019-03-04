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Два человека пострадали в столкновении ВАЗа и фуры под Ростовом

Два человека пострадали в столкновении ВАЗа и фуры под Ростовом
В Ростовской области в аварии пострадали два человека. ДТП произошло в Аксайском районе на трассе М-4 «Дон» 6 марта.

Недалеко от Ростова столкнулись фура «Вольво» и «ВАЗ-2114». Помощь пострадавшим оказали прибывшие на место спасатели.
- Спасатели обесточили аварийное транспортное средство, - рассказали в Ростовской областной поисково-спасательной службе, - водителю и пассажиру легковушки оказана первая помощь. Пострадавших передали сотрудникам скорой медицинской помощи для госпитализации.

Ещё одна пассажирка ВАЗа и водитель грузовика от медицинской помощи отказались.

Два человека пострадали в столкновении ВАЗа и фуры под Ростовом

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