Два человека пострадали в столкновении ВАЗа и фуры под Ростовом



В Ростовской области в аварии пострадали два человека. ДТП произошло в Аксайском районе на трассе М-4 «Дон» 6 марта.



Недалеко от Ростова столкнулись фура «Вольво» и «ВАЗ-2114». Помощь пострадавшим оказали прибывшие на место спасатели.

- Спасатели обесточили аварийное транспортное средство, - рассказали в Ростовской областной поисково-спасательной службе, - водителю и пассажиру легковушки оказана первая помощь. Пострадавших передали сотрудникам скорой медицинской помощи для госпитализации.



Ещё одна пассажирка ВАЗа и водитель грузовика от медицинской помощи отказались.



