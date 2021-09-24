Под Ростовом бездомной собаке оторвали половые органы
Под Ростовом бездомный пес получил тяжелую травму. Об этом Rostov.ru рассказала неравнодушная девушка, которая его нашла.
Анастасия Полякова впервые увидела раненое животное 20 сентября. В тот день она ехала по трассе в сторону села Самарского Азовского района. В 40 километрах от Ростова она остановилась недалеко от столовой. Именно там девушка и встретила бедолагу. Вместо половых органов у пса было кровавое месиво, он с трудом передвигался. Несмотря на нестерпимую боль, он подходил к приезжающим в поиске еды.
- Я тогда направлялась в Махачкалу по работе и не могла его забрать, - поделилась Анастасия. - Но зрелище было жуткое. Не представляю, как он пережил эту боль.
Через несколько дней, 25-го числа, девушка отправилась обратно в Ростов и решила проверить, не помог ли кто псу. Оказалось, что до него никому не было дела. Тогда Анастасия позвонила волонтерам. Животное не давалось в руки, поэтому пришлось использоваться снотворное.
В тот же день четвероногого отвезли в ростовскую ветклинику, где сделали операцию. Судя по характеру раны и множественным укусам на теле, пес ввязался в драку с другими хвостатыми. Вероятно, его укусили за мошонку, а из-за большой раны внутренности буквально выпали наружу.
Врачи кастрировали бедолагу, а также обработали небольшие раны на теле и уши - оказалось, что у пса еще и пироплазмоз. Это сезонное заболевание, которое переносят иксодовые клещи. Животные становятся слабыми и теряют аппетит. Если не лечить пироплазмоз, болезнь может закончиться летальным исходом.
Сейчас четвероногий находится в стационаре ветклиники. Ему дают антибиотики и противовирусные препараты, а также продолжают обрабатывать раны. По словам волонтеров, пес чувствует себя лучше. Он хорошо перенес операцию, и у него появился аппетит.
Через пару дней, 30 сентября, собаку выпишут. Однако радостную новость омрачает только то, что пса совсем некому забрать. Волонтеры, скрепя сердце, вынуждены будут вернуть его на прежнее место обитания. Сейчас они ищут псу любящего хозяина и дом. Если вы хотели бы обзавестись преданным другом, напишите волонтерам.