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Подробности второй беременности рассказала ростовчанка Анастасия Костенко

Подробности второй беременности рассказала ростовчанка Анастасия Костенко
Модель из Ростова Анастасия Костенко рассказала о своей второй беременности. Девушка сообщила, что они с супругом Дмитрием Тарасовым всегда мечтали о большой семье. К тому же пара хотела, чтобы их дети были погодками.

В какой-то момент фолловеры предположили, что Костенко в положении, но она опровергла эту информацию. Теперь же она объявила миру о том, что носит второго ребёнка. На своей страничке девушка опубликовала фотографию с круглым животиком.

Отвечая на комментарии, Анастасия написала, что они с мужем давно планировали её беременность. Они выбрали время, и девушка специально прекратила кормить грудью свою дочь Милану, чтобы зачать малыша.

Уже второй день Анастасия и Дмитрий принимают поздравления. При этом пол будущего ребёнка они держат в тайне. Говорят, что даже сами не знают, кто будет у них: сын или дочка. Девушка добавила, что беременность проходит легко. В отличие от прошлого раза у неё нет токсикоза.

Одному из изданий Тарасов рассказал, что его супруга не работает, однако и от него ничего не требует. Сам он пока временно безработный, ведь в конце игрального сезона футболист расторг контракт с «Локомотивом». Предложений от других клубов он пока не получил.

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