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Под Новочеркасском в тушении ландшафтного пожара использовали 50 тонн воды

Под Новочеркасском в тушении ландшафтного пожара использовали 50 тонн воды
В поселке Аглос под Новочеркасском пожарные потушили крупный ландшафтный пожар. Сухая растительность вспыхнула 8 сентября около 12:00.

По сообщению ГУ МЧС по Ростовской области, из-за сильного ветра огонь мог перейти на жилые дома. К тушению пожара привлекли 38 пожарных и 13 автоцистерн. Также в борьбе с огнем участвовал вертолет Ми-8. Авиация ведомства сбросила на территорию пожара около 50 тонн воды.

К 20:00 огонь удалось полностью ликвидировать на площади 1 200 квадратных метров.

В ведомстве отметили, что в 42 районах области действует наивысший класс пожарной опасности. В большинстве случаев (90%) причиной возгораний становится человеческий фактор.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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