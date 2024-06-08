Лесной пожар в Тарасовском районе потушили на площади 14 гектаров

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростовской области потушили очередной крупный лесной пожар. Пламя ликвидировали 7 июня около 20:00.Сухая трава в хуторе Еляна Тарасовского района загорелась около 16:00. Из-за сильного ветра и жары огонь стремительно распространялся дальше. Вскоре он перебросился на Митякинское участковое лесничество. Площадь ЧП достигла 14 гектаров, или 140 тысяч квадратных метров.На место направили порядка 50 спасателей на 17 автоцистернах, казачьи дружины. Вертолет Ми-8 привлекли для тушения с воздуха. Авиасудно сбросило с высоты нескольких сотен метров более 10 тонн воды.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, к 20:00 удалось полностью потушить огонь.Это уже третий ландшафтный пожар за неделю в Тарасовском районе. Ранее пожарные, задействовали вертолет для тушения пламени на 60 гектарах. А через день — на 120.