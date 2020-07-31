Под донской столицей в столкновении «Лады» и «Ниссана» пострадали двое детей

В Ростовской области в столкновении «Лады» и «Ниссана» пострадали дети. Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 3 августа в Аксайском районе.По предварительным данным, 32-летний водитель «Калины» врезался в ехавшую в попутном направлении иномарку. От удара отечественный автомобиль искорежило.Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, в результате случившегося травмы получили 11-летний и 4-летняя пассажирка «Лады», а также водитель этого же авто.