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Под донской столицей в столкновении «Лады» и «Ниссана» пострадали двое детей

Под донской столицей в столкновении «Лады» и «Ниссана» пострадали двое детей
В Ростовской области в столкновении «Лады» и «Ниссана» пострадали дети. Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 3 августа в Аксайском районе.

По предварительным данным, 32-летний водитель «Калины» врезался в ехавшую в попутном направлении иномарку. От удара отечественный автомобиль искорежило.

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, в результате случившегося травмы получили 11-летний и 4-летняя пассажирка «Лады», а также водитель этого же авто.

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