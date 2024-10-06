Под Азовом разыскивают пропавшего 88-летнего мужчину

Фото: Лиза Алерт

В Ростовской области пропал 88-летний мужчина. Родственники Алексея Попова просят помощи в его поисках.Пенсионер ушел из дома 6 октября. Последний раз его видели в хуторе Новоалександровка (Азовский район). Близкие дедушки попытались самостоятельно его отыскать, но ничего не удалось. К поискам подключились волонтеры. Неравнодушные люди прочесывают окрестности рядом с населенным пунктом.Алексей Попов среднего роста – около 175 сантиметров, худощавого телосложения. У него седые волосы. Одет мужчина был в коричневую куртку, черные брюки. Обут в черно-серые сапоги. Может быть в головном уборе – вязаной шапке.Если вы видели похожего человека, сообщите по номеру: 8-800-700-54-52 или 112. Любая информация может помочь в поисках.