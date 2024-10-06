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Под Азовом разыскивают пропавшего 88-летнего мужчину

Под Азовом разыскивают пропавшего 88-летнего мужчину
В Ростовской области пропал 88-летний мужчина. Родственники Алексея Попова просят помощи в его поисках.

Пенсионер ушел из дома 6 октября. Последний раз его видели в хуторе Новоалександровка (Азовский район). Близкие дедушки попытались самостоятельно его отыскать, но ничего не удалось. К поискам подключились волонтеры. Неравнодушные люди прочесывают окрестности рядом с населенным пунктом.

Алексей Попов среднего роста – около 175 сантиметров, худощавого телосложения. У него седые волосы. Одет мужчина был в коричневую куртку, черные брюки. Обут в черно-серые сапоги. Может быть в головном уборе – вязаной шапке.

Если вы видели похожего человека, сообщите по номеру: 8-800-700-54-52 или 112. Любая информация может помочь в поисках.
Фото: Лиза Алерт
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