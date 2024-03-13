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В Ростове-на-Дону без вести пропал 80-летний мужчина

В Ростове-на-Дону без вести пропал 80-летний мужчина
В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшего 80-летнего мужчину. Последний раз Вадима Ротанова видели утром 13 марта.

Пенсионер ушел из дома в неизвестном направлении. Спустя пару часов, когда он не вернулся, родственники забили тревогу. Сначала они самостоятельно попытались отыскать дедушку, но идея провалилась. Чтобы не терять время они обратились за помощью к волонтерам. Десятки неравнодушных людей прочесывают улицы донской столицы в надежде отыскать пропавшего.

Согласно ориентировкам, рост Вадима Ротанова составляет около 170 сантиметров. У мужчины седые волосы, голубые глаза. Одет был черную куртку, спортивные штаны, обут в черно-синие кроссовки. Не исключено, что дедушка заблудился и не может отыскать дорогу домой.

Если вы видели похожего человека позвони по номерам телефонов: 8-800-700-54-52 или 112. Любая информация может помочь поисковикам.
Фото: Лиза Алерт
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