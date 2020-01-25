По факту убийства депутата Заксобрания Ростовской области возбудили дело



Следователи начали проверку по факту убийства депутата Законодательного собрания Андрея Алабушева и его жены. По факту происшествия возбудили дело по статье «Убийство».



Трагическая история разыгралась в Зернограде 28 января. Водитель четы Алабушевых нашёл их мёртвыми в собственном доме. На головах Андрея Васильевича и его супруги, по предварительным данным, были рубленые раны. По одной из версий, на них напал грабитель. Водитель обнаружил мужа с женой лежащими на полу в луже крови. Он вызвал на место происшествия полицейских.



- По данному факту следственными органами СК РФ по Ростовской области возбуждено дело по статье «Убийство», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области Галина Гагалаева.



На месте трагедии работают следователи и криминалисты. Все обстоятельства произошедшего устанавливают.