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Стали известны подробности гибели депутата Заксобрания Ростовской области Алабушева

Стали известны подробности гибели депутата Заксобрания Ростовской области Алабушева
Выяснились подробности смерти депутата Законодательного собрания Ростовской области и его жены. Супружеская пара погибла, получив рубленые раны головы, сообщает собственный источник Rostov.ru. Ужасный случай произошёл в Зернограде 28 января.

Водитель Алабушевых не мог их разыскать, поэтому зашёл в дом, проверить, всё ли в порядке. Там он увидел страшную картину: Андрей Васильевич с женой лежали на полу в луже крови. На их головах зияли огромные раны. Водитель вызвал скорую помощь и полицию, но помочь пострадавшим уже было нельзя. Сейчас в обстоятельствах трагедии разбираются правоохранители.

По одной из версий, депутат с супругой могли стать жертвами грабителей.

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