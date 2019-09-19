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По факту обнаружения трупа женщины в Ростовской области возбудили дело

По факту обнаружения трупа женщины в Ростовской области возбудили дело
Уголовное дело возбудили по факту обнаружения тела женщины в Каменске-Шахтинском Ростовской области. Труп 57-летней местной жительницы обнаружили 23 сентября в районе посёлка Шахтинский.

Погибшую нашли случайные прохожие. Они вызвали на место сотрудников правоохранительных органов. На теле были обнаружены следы насильственной смерти.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области полковник юстиции Галина Гагалаева. - Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Сейчас следователи ведут розыск подозреваемых. По одной из версий, предполагаемый убийца напал на женщину, когда та выгуливала собаку.

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