По факту обнаружения трупа женщины в Ростовской области возбудили дело



Уголовное дело возбудили по факту обнаружения тела женщины в Каменске-Шахтинском Ростовской области. Труп 57-летней местной жительницы обнаружили 23 сентября в районе посёлка Шахтинский.



Погибшую нашли случайные прохожие. Они вызвали на место сотрудников правоохранительных органов. На теле были обнаружены следы насильственной смерти.



- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области полковник юстиции Галина Гагалаева. - Все обстоятельства происшествия устанавливаются.



Сейчас следователи ведут розыск подозреваемых. По одной из версий, предполагаемый убийца напал на женщину, когда та выгуливала собаку.