По факту смертельного ДТП с фурой и автобусом в Ростовской области возбудили дело



В Ростовской области возбудили уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими и 11 пострадавшими. Авария случилась утром 29 июля на 959-м километре трассы М-4 «Дон» в Красносулинском районе.



Как сообщалось ранее, 37-летний водитель пассажирского микроавтобуса «Фольксваген Крафтер» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутный большегруз «МАН». В результате столкновения погибли водитель «Фольксвагена» и его 64-летняя пассажирка. В городскую больницу Зверево доставили 11 человек. Трое получили амбулаторную помощь. Два человека находятся в тяжёлом состоянии, шесть — в среднем.



Как сообщается на сайте прокуратуры Ростовской области, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».