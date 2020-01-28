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После ДТП в Ростовской области с двумя погибшими и десятью пострадавшими возбудили уголовное дело

После ДТП в Ростовской области с двумя погибшими и десятью пострадавшими возбудили уголовное дело
После аварии с двумя погибшими и десятью пострадавшими под Ростовом возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более человек».

Смертельная авария произошла 29 января на 1 030-м километре трассы «М-4» Дон. Участниками ДТП стали «Рено Сандеро», грузовик «Скания», микроавтобус «Мерседес Бенц» и рейсовый автобус ПАЗ, который вез пассажиров из Платова на железнодорожный вокзал.

По предварительной информации, 60-летний водитель «Скании» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя другими транспортными средствами.

В результате аварии погибли 29-летний водитель микроавтобуса «Мерседес» и 38-летний шофер ПАЗа. Еще 10 человек пострадали.

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