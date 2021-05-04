По дороге из Ростова в Волгоград водитель фуры устроил ДТП с пятью пострадавшими

На трассе из Ростова в Волгоград мужчина на фуре устроил массовое ДТП. Авария произошла ночью 6 мая в Волгоградской области.Предварительно, 45-летний житель Пензенской области на машине с прицепом «ВОЛЬВО» ехал по трассе Волгоград-Каменск-Шахтинский. В пути он превысил скорость и не увидел, что на светофоре на запрещенный сигнал остановились три иномарки: «Митсубиси», под управлением 42-летнего водителя, «Киа», под управлением 36-летнего водителя, и «Фольксваген», за рулем которого был 59-летний шофер.- В результате ДТП в больницу с травмами доставлены: водитель и двое 9-летних пассажирок автомашины «Митсубиси», 60-летняя пассажирка «Киа» и 55-летняя пассажирка автомашины «Фольксваген», - сообщили в МВД по Волгоградской области.Судя по фото с места ДТП, машины также получили механические повреждения. У легковушек разбиты задние бамперы, а у большегруза помята передняя часть.