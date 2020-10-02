В ДТП на трассе Волгоград - Каменск пострадали два человека

Два человека пострадали в ДТП на трассе Волгоград - Каменск. Происшествие случилось ночью 6 октября.Водитель автомобиля «Фольксваген Поло» с прицепом ехал в направлении Волгограда. На 47-м километре 36-летний мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Прицепом шофер врезался в автомобиль «Киа Рио» без номеров, двигавшийся навстречу под управлением 57-летнего жителя Пермского края.- В результате ДТП водитель и 54-летняя пассажирка «Киа Рио» получили травмы и попали в больницу, - сообщила пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.