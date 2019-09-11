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Пенсионер выехал из Ростова в Сухум и пропал

Пенсионер выехал из Ростова в Сухум и пропал
Родственники разыскивают 81-летнего пенсионера, который выехал из Ростова в Сухум и пропал. Владимир Емец в последний раз выходил на связь 12 сентября примерно в 18 часов. С тех пор родные не могут до него дозвониться.

Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг», рост Владимира Васильевича — примерно 170-175 сантиметров. У него худощавое телосложение и короткие седые волосы.

В день отъезда он был одет в тёмно-синюю куртку, светлые брюки и кроссовки. При себе имеет документы и дорожную сумку.

Если вы встречали Владимира Емеца, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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