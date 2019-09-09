Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Пенсионер, которому необходима помощь медиков, пропал в Ростовской области

Пенсионер, которому необходима помощь медиков, пропал в Ростовской области
В Батайске Ростовской области ищут 65-летнего пенсионера. Анатолий Синченко пропал утром 11 сентября. Он ушёл из своего дома на улице Советской и не вернулся обратно. Сообщается, что мужчине требуется помощь медиков. Добровольцев просят присоединиться к поискам.

Рост пропавшего – 165 сантиметров, телосложение – худощавое. У него голубые глаза и короткие русые волосы.

В поисковом отряде «Лиза Алерт Юг» сообщили, что он был одет в тёмно-зелёную майку с жёлтой надписью, синюю спортивную кофту с белыми полосками, светло-серые брюки и тёмно-коричневые домашние тапки.

Если вы встречали человека на фото, позвоните по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.