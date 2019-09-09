Пенсионер, которому необходима помощь медиков, пропал в Ростовской области



В Батайске Ростовской области ищут 65-летнего пенсионера. Анатолий Синченко пропал утром 11 сентября. Он ушёл из своего дома на улице Советской и не вернулся обратно. Сообщается, что мужчине требуется помощь медиков. Добровольцев просят присоединиться к поискам.



Рост пропавшего – 165 сантиметров, телосложение – худощавое. У него голубые глаза и короткие русые волосы.



В поисковом отряде «Лиза Алерт Юг» сообщили, что он был одет в тёмно-зелёную майку с жёлтой надписью, синюю спортивную кофту с белыми полосками, светло-серые брюки и тёмно-коричневые домашние тапки.



Если вы встречали человека на фото, позвоните по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.