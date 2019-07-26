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По дороге из Ростова пропал житель Тульской области

По дороге из Ростова пропал житель Тульской области
Житель Тульской области пропал по дороге домой. 39-летний Евгений Чурсин отправился в путь 24 июля. С того дня о нём ничего неизвестно.

Пять дней назад мужчина выехал из Ростова в родной город Ефремов. Больше на связь с близкими он не выходил. О пропаже жителя Тульской области сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг» вечером 29 июля.

Добровольцы распространили приметы пропавшего. Его рост - примерно 190-195 сантиметров. У мужчины худощавое телосложение, тёмные волосы, короткая стрижка, серо-голубые глаза.

В день отъезда он был одет в тёмно-серую кофту с длинными рукавами, джинсы, обут в синие кроссовки.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Евгения Чурсина или видел его, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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