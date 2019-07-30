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Четыре человека получили травмы в ДТП в Ростовской области

Четыре человека получили травмы в ДТП в Ростовской области
В Ростовской области четыре человека попали в больницу в результате аварии. В Сальске около полуночи 31 июля столкнулись «ГАЗель» и «Лада Приора». Авария произошла на улице Коломийцева.

По предварительным данным, 45-летний водитель ГАЗа не уступил дорогу «Ладе» под управлением 26-летнего парня. Машины столкнулись, от удара грузовик отлетел и врезался в столб. «Приора» оказалась сильно повреждена.

По сообщению отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, в результате ДТП пострадали четыре пассажира «Лады». С травмами их доставили в больницу.

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