Стена на Семашко обрушилась из-за сточных вод
Стала известна причина обрушения стены в переулке Семашко в Ростове-на-Дону. По предварительной информации, сточные воды размыли грунт, находившийся под каменной кладкой.
Накануне на улице Баумана прорвало канализацию. Под наклоном жидкость потекла на улицу Ульяновскую и ниже, размывая землю в укреплениях. Стена не выдержала, и обвалилась прямо на проезжую часть. Обвал практически дошел до основания двухэтажного дома.
Вместе с землей на дороге оказались металлические конструкции и сваи. В настоящее время грунт продолжает высыпаться.