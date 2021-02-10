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Стена на Семашко обрушилась из-за сточных вод

Стена на Семашко обрушилась из-за сточных вод
Стала известна причина обрушения стены в переулке Семашко в Ростове-на-Дону. По предварительной информации, сточные воды размыли грунт, находившийся под каменной кладкой.

Накануне на улице Баумана прорвало канализацию. Под наклоном жидкость потекла на улицу Ульяновскую и ниже, размывая землю в укреплениях. Стена не выдержала, и обвалилась прямо на проезжую часть. Обвал практически дошел до основания двухэтажного дома.

Вместе с землей на дороге оказались металлические конструкции и сваи. В настоящее время грунт продолжает высыпаться.

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