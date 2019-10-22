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В Ростове несколько дней разыскивают 67-летнего мужчину

В Ростове несколько дней разыскивают 67-летнего мужчину
Пожилого мужчину разыскивают в Ростове-на-Дону. Его местонахождение неизвестно уже в течение пяти дней. Александр Денисов пропал 19 октября.

В поисковом отряде «Лиза Алерт Юг» сообщили, что 67-летний мужчина может нуждаться в медицинской помощи. Жителей донской столицы просят принять участие в поисках.

Рост пропавшего — 165 сантиметров, телосложение среднее. У него седые волосы и серо-голубые глаза.

Когда Александра Денисова видели в последний раз, на нём были надеты тельняшка, чёрные брюки, синий удлинённый пуховик и чёрные галоши на меху.

Любую информацию о местонахождении пенсионера просят сообщать по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

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