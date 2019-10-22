В Ростове несколько дней разыскивают 67-летнего мужчину



Пожилого мужчину разыскивают в Ростове-на-Дону. Его местонахождение неизвестно уже в течение пяти дней. Александр Денисов пропал 19 октября.



В поисковом отряде «Лиза Алерт Юг» сообщили, что 67-летний мужчина может нуждаться в медицинской помощи. Жителей донской столицы просят принять участие в поисках.



Рост пропавшего — 165 сантиметров, телосложение среднее. У него седые волосы и серо-голубые глаза.



Когда Александра Денисова видели в последний раз, на нём были надеты тельняшка, чёрные брюки, синий удлинённый пуховик и чёрные галоши на меху.



Любую информацию о местонахождении пенсионера просят сообщать по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.