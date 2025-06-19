Огромное дело упало на машину из-за сильного ветра в центре Ростова

Фото: Тютина

В центре Ростова на перекрестке Пушкинской и Буденновского большое дерево упало на легковую машину. Очевидцы зафиксировали случившееся на фото и видео и поделились кадрами в интернете.Данный инцидент вызвал серьезные проблемы с движением в этом районе центра города. Передвижение автотранспорта существенно затруднено.Важно добавить, что в Ростовской области действует штормовое предупреждение, объявленное до конца сегодняшнего дня, 20 июня. Метеорологи предсказывают ливни с грозами, не исключено выпадение града и усиление ветра до шквалистого.