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Огромное дело упало на машину из-за сильного ветра в центре Ростова

Огромное дело упало на машину из-за сильного ветра в центре Ростова

В центре Ростова на перекрестке Пушкинской и Буденновского большое дерево упало на легковую машину. Очевидцы зафиксировали случившееся на фото и видео и поделились кадрами в интернете.

Данный инцидент вызвал серьезные проблемы с движением в этом районе центра города. Передвижение автотранспорта существенно затруднено.

Важно добавить, что в Ростовской области действует штормовое предупреждение, объявленное до конца сегодняшнего дня, 20 июня. Метеорологи предсказывают ливни с грозами, не исключено выпадение града и усиление ветра до шквалистого.
Фото: Тютина
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