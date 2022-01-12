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В Чкаловском районе Ростова из-за сильного ветра дерево упало на жилой дом

В Чкаловском районе Ростова из-за сильного ветра дерево упало на жилой дом

В Ростове-на-Дону продолжает бушевать непогода. Из-за сильного ветра дерево рухнуло прямо на жилой дом. Происшествие случилось днем 14 января на улице Казахская, 77а.

Ростовчане поделились фотографиями случившегося в соцсетях. На кадрах видно, что мощные ветки упали прямо на крышу трехэтажного дома. Когда дерево падало, никого не было рядом, поэтому пострадавших нет. Не исключено, что жильцам придется делать мелкий ремонт, ведь ветки могли повредить к примеру окна.

Напомним, в Ростове сейчас наблюдается усиление ветра до 20 метров в секунду и гололедица. По прогнозам синоптиков, непогода продержится до 16 января.
Фото: соцсети
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