В Ростове на Шолохова из-за штормового ветра огромное дерево упало на человека
В Ростове штормовой ветер повалил необъятный тополь. Кадрами с места происшествия поделились горожане в соцсетях 30 сентября.
Как сообщают очевидцы, несчастный случай произошел на улице Шолохова, в районе дома № 132. Под воздействием сильного ветра мощный ствол дерева был вырван с корнем. Тополь рухнул на припаркованный автомобиль, а также задел проходящего мимо мужчину.
Пострадавший получил серьезные ушибы. Ему была вызвана скорая помощь. Кроме того, упавшие ветки дерева повредили электрические провода.