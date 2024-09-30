В Ростове на Шолохова из-за штормового ветра огромное дерево упало на человека

Фото: соцсцети.

В Ростове штормовой ветер повалил необъятный тополь. Кадрами с места происшествия поделились горожане в соцсетях 30 сентября.Как сообщают очевидцы, несчастный случай произошел на улице Шолохова, в районе дома № 132. Под воздействием сильного ветра мощный ствол дерева был вырван с корнем. Тополь рухнул на припаркованный автомобиль, а также задел проходящего мимо мужчину.Пострадавший получил серьезные ушибы. Ему была вызвана скорая помощь. Кроме того, упавшие ветки дерева повредили электрические провода.