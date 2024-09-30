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В Ростове на Шолохова из-за штормового ветра огромное дерево упало на человека

В Ростове на Шолохова из-за штормового ветра огромное дерево упало на человека
В Ростове штормовой ветер повалил необъятный тополь. Кадрами с места происшествия поделились горожане в соцсетях 30 сентября.

Как сообщают очевидцы, несчастный случай произошел на улице Шолохова, в районе дома № 132. Под воздействием сильного ветра мощный ствол дерева был вырван с корнем. Тополь рухнул на припаркованный автомобиль, а также задел проходящего мимо мужчину.

Пострадавший получил серьезные ушибы. Ему была вызвана скорая помощь. Кроме того, упавшие ветки дерева повредили электрические провода.
Фото: соцсцети.
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