Огромная пробка сковала Западный район Ростова из-за ДТП в районе Змиевской балки

Днем 5 февраля произошло серьезное ДТП в районе Змиевской балки на западном направлении Ростова-на-Дону привело к образованию многокилометровой пробки.

Движение транспорта сильно затруднено, машины пропускают по очереди. По состоянию на сейчас длина автомобильного затора превышает четыре километра.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые регулируют движение по полосам. Подробные обстоятельства ДТП выясняются. Водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты для объезда затрудненного участка дороги.
Фото: Яндекс.Карты
