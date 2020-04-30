Одна из квартир в многоэтажке горела в Ростове-на-Дону
В Ростове произошел пожар в многоэтажке. ЧП случилось 3 мая примерно в 12:00 на улице Волкова.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, огонь охватил площадь 15 квадратных метров в одной из квартир многоэтажного дома № 8. С пламенем боролись 24 пожарных и восемь единиц техники. Огонь потушили примерно за полчаса.
- В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал, - добавили в ведомстве. – Специалисты устанавливают причину возникновения пожара.