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В Ростове при пожаре в многоэтажке пострадали два человека

В Ростове при пожаре в многоэтажке пострадали два человека

Два человека пострадали в результате пожара в многоэтажном доме на Северном. ЧП произошло 28 марта около 8 часов.

Очаг возгорания находился в одной из квартир второго этажа дома № 17/1 по проспекту Королева. Огонь распространился на площадь 30 квадратных метров.
- Пожар удалось локализовать около 8:30, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. – Полностью пожар был ликвидирован через 20 минут.

В результате происшествия пострадали два человека. Ростовчан на «скорой» доставили в больницу.

К тушению привлекались 28 спасателей и семь единиц техники. Причина возгорания устанавливается.

Свидетели пожара утверждают, что пожар произошёл из-за горящей свечи, которую хозяин квартиры оставил без присмотра.

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