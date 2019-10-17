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В Ростове произошел пожар в многоэтажке: эвакуировали больше 30 человек

В Ростове произошел пожар в многоэтажке: эвакуировали больше 30 человек
В Ростове-на-Дону произошло возгорание в девятиэтажном доме. Пожар в одной из квартир начался около 9:30 19 октября.

В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что пламя начало распространяться в квартире на пятом этаже. Для тушения привлекли 43 сотрудников и 13 единиц техники. Они эвакуировали из дома 37 человек. Около 10:30 пожар ликвидировали.

– Площадь возгорания – 20 квадратных метров. Никто не пострадал, – рассказали в пресс-службе.

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