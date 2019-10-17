В Ростове произошел пожар в многоэтажке: эвакуировали больше 30 человек



В Ростове-на-Дону произошло возгорание в девятиэтажном доме. Пожар в одной из квартир начался около 9:30 19 октября.



В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что пламя начало распространяться в квартире на пятом этаже. Для тушения привлекли 43 сотрудников и 13 единиц техники. Они эвакуировали из дома 37 человек. Около 10:30 пожар ликвидировали.



– Площадь возгорания – 20 квадратных метров. Никто не пострадал, – рассказали в пресс-службе.