На трассе Волгоград - Каменск трое пострадали в ДТП с «перевертышем»



На трассе Волгоград - Каменск три человека стали жертвами аварии. Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 7 января на 58-м километре автодороги.



По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, 23-летний парень ехал без удостоверения на «ВАЗ-21093». В пути он не справился с управлением, съехал на обочину и перевернулся в кювет.



- В результате ДТП пострадали водитель, 26-летний пассажир и 21-летняя пассажирка автомобиля, - прокомментировали в ведомстве. - С различными травмами они были доставлены в медучреждение.



По факту ЧП проводится проверка.