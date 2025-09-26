Автомобилистов привлекли к поискам 93-летней женщины из Ростовской области

фото: ЛизаАлерт

К поискам без вести пропавшей в Ростовской области 93-летней Евдокии Клименко привлекли автомобилистов. Водителей, проезжавших по адресам в городе Красный Сулин от улицы Шоссейная, 2 до переулка Русский, 45 и от переулка 4-й Рабочий, 40 до улицы Тепличная, 72, показать записи с видеорегистраторов 22 сентября с 06:00.В тот день пожилая женщина ушла из дома никому ничего не сказав. Когда вечером она не вернулась, родственники забеспокоились. Они обратились за помощью в полицию и к волонтерам.В день пропажи на пенсионерке была надета синяя куртка, белая блузка, черные гамаши и шлепанцы.Телосложение Евдокии худощавое, рост 150 сантиметров, волосы седые, а глаза голубые. На ее поиски отправились волонтеры.Резкое похолодание наступило в Ростовской области. Пожилой женщине понадобится медицинская помощь.Если вы обладаете информацией о местонахождении Евдокии, то вы можете позвонить на горячую линию организации +8 (800) 700-54-52 или же инфоргу поиска Тате — 8 (928) 289-31-98.