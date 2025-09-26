Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Отопительный сезон оказался под угрозой срыва в Ростовской области

Отопительный сезон оказался под угрозой срыва в Ростовской области

По данным поставщика электроэнергии «ТНС Энерго», в Ростовской области возникла серьезная угроза для своевременного запуска отопительного сезона из-за значительных долгов теплоснабжающих компаний.

Практически каждая пятая организация, отвечающая за поставку тепла в регионе, имеет неоплаченные счета за электроэнергию. Общая сумма их задолженности перед энергоснабжающей компанией превышает 74 миллиона рублей.

Наибольшая часть долга (65%) приходится на три предприятия: МП «Коммунальные котельные и тепловые сети», МУП «Городское хозяйство» и УМП ЖКХ Кулешовского сельского поселения. Эти организации, обеспечивающие теплоснабжение в Азовском районе, Новошахтинске и Таганроге, накопили долг в размере 48 миллионов рублей.

Несмотря на усилия «ТНС Энерго» по урегулированию ситуации с руководителями теплоснабжающих предприятий, начало отопительного сезона может оказаться под вопросом для 12 должников, чей суммарный долг составляет 49 миллионов рублей. В этот список входят такие компании, как ООО «Распределенная генерация», ООО «Ростовтеплоэнерго», АО «Теплокоммунэнерго» и ряд других.

На данный момент уже введены ограничения на поставку электроэнергии для ООО «Жилищник», ООО «Распределённая генерация - Шахты» и МУП «Теплотехник Неклиновского района».

Энергоснабжающая компания настоятельно призывает руководство теплоснабжающих организаций оперативно принять меры по погашению задолженности, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение населения и предотвратить возможные перебои в отопительном сезоне.
фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.