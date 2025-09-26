Отопительный сезон оказался под угрозой срыва в Ростовской области

фото: DonDay

По данным поставщика электроэнергии «ТНС Энерго», в Ростовской области возникла серьезная угроза для своевременного запуска отопительного сезона из-за значительных долгов теплоснабжающих компаний.Практически каждая пятая организация, отвечающая за поставку тепла в регионе, имеет неоплаченные счета за электроэнергию. Общая сумма их задолженности перед энергоснабжающей компанией превышает 74 миллиона рублей.Наибольшая часть долга (65%) приходится на три предприятия: МП «Коммунальные котельные и тепловые сети», МУП «Городское хозяйство» и УМП ЖКХ Кулешовского сельского поселения. Эти организации, обеспечивающие теплоснабжение в Азовском районе, Новошахтинске и Таганроге, накопили долг в размере 48 миллионов рублей.Несмотря на усилия «ТНС Энерго» по урегулированию ситуации с руководителями теплоснабжающих предприятий, начало отопительного сезона может оказаться под вопросом для 12 должников, чей суммарный долг составляет 49 миллионов рублей. В этот список входят такие компании, как ООО «Распределенная генерация», ООО «Ростовтеплоэнерго», АО «Теплокоммунэнерго» и ряд других.На данный момент уже введены ограничения на поставку электроэнергии для ООО «Жилищник», ООО «Распределённая генерация - Шахты» и МУП «Теплотехник Неклиновского района».Энергоснабжающая компания настоятельно призывает руководство теплоснабжающих организаций оперативно принять меры по погашению задолженности, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение населения и предотвратить возможные перебои в отопительном сезоне.