Над Ростовской областью ПВО уничтожила два беспилотника самолетного типа

Фото: Соцсети.

В ночь на 11 июня в Ростовской области сбили БПЛА. Как сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации, с 10 июня до утра 11 июня в регионе были уничтожены два беспилотных летательных аппарата средствами ПВО.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотники были сбиты в Чертковском районе. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.Всего в России были уничтожены 32 беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 16 — над территорией Воронежской области, 8 — над Курской областью, 5 БПЛА — над территорией Тамбовской области, 2 — над территорией Ростовской области и один дрон — над Чёрным морем в Крыму.