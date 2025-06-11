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Над Ростовской областью ПВО уничтожила два беспилотника самолетного типа

Над Ростовской областью ПВО уничтожила два беспилотника самолетного типа
В ночь на 11 июня в Ростовской области сбили БПЛА. Как сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации, с 10 июня до утра 11 июня в регионе были уничтожены два беспилотных летательных аппарата средствами ПВО.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотники были сбиты в Чертковском районе. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Всего в России были уничтожены 32 беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 16 — над территорией Воронежской области, 8 — над Курской областью, 5 БПЛА — над территорией Тамбовской области, 2 — над территорией Ростовской области и один дрон — над Чёрным морем в Крыму.
Фото: Соцсети.
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