В Ростовской области женщина во время ссоры ранила ножом своего сожителя

В Ростовской области женщина во время ссоры ранила ножом своего сожителя. Об этом сообщили в Главном управлении МВД по региону.

Днем 21 сентября в Красносулинском районе 33-летняя женщина находилась дома вместе со своим сожителем. Между ними возник спор, и в порыве гнева женщина схватила кухонный нож со стола. Разъярённая сожительница нанесла удар в область живота мужчины.

Мужчину госпитализировали с колото-резаным ранением боковой поверхности живота. В больнице врачи сообщили о происшествии в полицию.

В отношении 33-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемая помещена в СИЗО. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.
Фото: ГУ МВД Ростовской области
