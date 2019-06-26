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В Таганроге 32-летний мужчина погиб, выпав из окна

В Таганроге 32-летний мужчина погиб, выпав из окна

Мужчина погиб в результате падения из окна многоэтажного дома в западном районе Таганрога. Трагический случай произошёл на улице Ломоносова.

Тело молодого человека обнаружили прохожие утром 27 июня. Как стало известно Rostov.ru, личность погибшего уже установлена. Им оказался 32-летний таганрожец. Молодой человек не был жителем дома, рядом с которым его нашли. Он проживал в центральной части города. По предварительным данным, он выпал из окна подъезда.
- Следственным отделом по городу Таганрогу проводится проверка по факту смерти местного жителя, - рассказали в Следственном управлении Ростовской области.

Обстоятельства гибель молодого человека устанавливаются.

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