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Ну пункте пропуска в Гуково врачи вывезли труп

Ну пункте пропуска в Гуково врачи вывезли труп
Труп человека на "скорой" вывезли врачи с пограничного пункта в Гуково. Об этом следует информация из отчетов ОБСЕ за 17 ноября.

Так как специалисты продолжают следить, что происходит на пунктах пропусков на границе России и Украины, каждая деталь может стать решающей в показаниях и отчетах наблюдателей.

На днях "контролеры" увидели карету скорой помощи, которая приехала на территорию БКП «Гуково». Водитель вместе с фельдшером вошли в здание, погрузили тело на носилки и вышли из помещения. Далее врачи погрузили человека в машину скорой помощи и поехали в РФ.

Наблюдатели не исключают, что медики вывезли в Россию добровольца, воевавшего на территории Донбасса.

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