На границе с Украиной в Ростовской области заметили машину скорой помощи и ритуальный кортеж



В Ростовской области на границе с Украиной заметили машины скорой помощь и ритуальной службы. Такая информация содержится в отчёте наблюдателей миссии ОБСЕ. Сведения опубликовали 29 января.



Из России на территорию Донецкого контрольного пункта 22 января въехал полицейский микроавтобус. Он припарковался возле главного административного здания, спустя пять минут к нему подъехала машина «скорой» с российскими номерами. Примерно через полчаса оба автомобиля выехали на территорию РФ.



На следующий день 23 января ещё один полицейский микроавтобус подъехал к одному из зданий Донецкого БКП. Постояв 15 минут, он уехал.



В этот день около 22 часов из Украины в Россию приехал белый автобус с надписью: «Ритуальный кортеж». Номера авто так же были российскими.