Ночью в Ростовской области неизвестные устроили стрельбу: видео



В Донецке Ростовской области неизвестные на протяжении нескольких часов стреляли в воздух. Жильцы 3-го микрорайона не могли спать практически целую ночь на 10 июня.



По словам очевидцев, выстрелы доносились с территории аквапарка. На видеозаписи даже можно увидеть огни от очереди. Судя по звуку, полуночники «развлекались» с автоматом.



Возмущённые люди из соседних домов несколько раз звонили в полицию. Выстрелы продолжались примерно с 22:00 до 2:30.



Позже в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».



- Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование, - добавили в ведомстве.



Пока не известно, кто мог в столь поздний час находиться на территории аквапарка и всю ночь стрелять в воздух. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.



