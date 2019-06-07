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Ночью в Ростовской области неизвестные устроили стрельбу: видео

Ночью в Ростовской области неизвестные устроили стрельбу: видео
В Донецке Ростовской области неизвестные на протяжении нескольких часов стреляли в воздух. Жильцы 3-го микрорайона не могли спать практически целую ночь на 10 июня.

По словам очевидцев, выстрелы доносились с территории аквапарка. На видеозаписи даже можно увидеть огни от очереди. Судя по звуку, полуночники «развлекались» с автоматом.

Возмущённые люди из соседних домов несколько раз звонили в полицию. Выстрелы продолжались примерно с 22:00 до 2:30.

Позже в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

- Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование, - добавили в ведомстве.

Пока не известно, кто мог в столь поздний час находиться на территории аквапарка и всю ночь стрелять в воздух. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

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