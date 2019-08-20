Гости устроили стрельбу на свадьбе в Ростове



Фото: s.mediasole.ru



В Ростове гости на свадьбе устроили стрельбу. С помощью оружия приглашённые попытались сделать торжество более эффектным.



Выстрелы раздались среди бела дня в самом центре города донской столицы. «Весёлый» кортеж пронёсся по оживлённой улице. Несколько человек во время движения стреляли в воздух, чем не на шутку напугали ростовчан.



Праздник продолжился в Октябрьском районе на улице Таганрогской. Там разгулявшиеся гости устроили стрельбу рядом с одним из многоэтажных домов.

– Полицейские незамедлительно прибыли на место, – прокомментировали в ГУ МВД России по Ростовской области. – Нарушители общественного порядка доставлены в отдел полиции.



По данному факту начата проверка. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.