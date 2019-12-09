У здания ростовской администрации неизвестные устроили стрельбу



В центре Ростова-на-Дону неизвестные устроили стрельбу. Происшествие случилось днём 11 декабря возле здания городской администрации на Большой Садовой.



Водители элитных автомобилей неожиданно начали стрелять в воздух посреди оживлённой улицы. По некоторым данным, пальбу устроили владельцы «Тойоты Лэнд Крузер» и «Мерседеса Гелендвагена».



- В полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



Сейчас правоохранители устанавливают тех, кто был причастен к происшествию.