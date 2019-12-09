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У здания ростовской администрации неизвестные устроили стрельбу

У здания ростовской администрации неизвестные устроили стрельбу
В центре Ростова-на-Дону неизвестные устроили стрельбу. Происшествие случилось днём 11 декабря возле здания городской администрации на Большой Садовой.

Водители элитных автомобилей неожиданно начали стрелять в воздух посреди оживлённой улицы. По некоторым данным, пальбу устроили владельцы «Тойоты Лэнд Крузер» и «Мерседеса Гелендвагена».

- В полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Сейчас правоохранители устанавливают тех, кто был причастен к происшествию.

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