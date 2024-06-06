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Ночью над Ростовской областью ПВО сбила противокорабельную ракету «Нептун»

Ночью над Ростовской областью ПВО сбила противокорабельную ракету «Нептун»
Ночью 6 июня в Ростовской области была сбита противокорабельная ракета. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Силами противовоздушной обороны была уничтожена одна противокорабельная ракета «Нептун». Также было сбито 30 беспилотных летательных аппаратов над Крымом и шесть — над Белгородской областью.

Напомним, что ночью в результате атаки беспилотников на нефтеперерабатывающем заводе в Новошахтинске произошел пожар. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. К 4 часам утра пожар был полностью ликвидирован. По предварительным данным, пострадавших нет.
Фото: Ростов ру
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