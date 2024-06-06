Ночью над Ростовской областью ПВО сбила противокорабельную ракету «Нептун»

Фото: Ростов ру

Ночью 6 июня в Ростовской области была сбита противокорабельная ракета. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.Силами противовоздушной обороны была уничтожена одна противокорабельная ракета «Нептун». Также было сбито 30 беспилотных летательных аппаратов над Крымом и шесть — над Белгородской областью.Напомним, что ночью в результате атаки беспилотников на нефтеперерабатывающем заводе в Новошахтинске произошел пожар. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. К 4 часам утра пожар был полностью ликвидирован. По предварительным данным, пострадавших нет.