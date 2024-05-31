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Ночью 31 мая рядом с Ростовской областью перехватили вражескую атаку с воздуха

Ночью 31 мая рядом с Ростовской областью перехватили вражескую атаку с воздуха
Рядом с Ростовской областью силами ПВО отразили вражескую атаку. В ночь на 31 мая снаряды перехватили в небе над Краснодарским краем.

Как сообщили в Министерстве обороны России, в сторону Кубани направили пять противокорабельных ракет «Нептун». Кроме того, в регион запустили 29 беспилотников самолетного типа. Система противовоздушной обороны отработала по всем объектам, сбив их в воздухе.

Разрушений на местности и пострадавших в результате инцидента нет.

В эту же ночь БПЛА засекли над Воронежской, Белгородской и Тамбовской областями. Там уничтожили по одному снаряду.
Фото: Rostov.ru.
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