Над Ростовской областью ночью была сбита зенитная ракета С-200

Фото: Ростов ру

Над Ростовской областью в ночь на 22 февраля была сбита зенитная ракета С-200. Информацию об этом сообщили в Минобороны России.Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что последствий на земле нет.Зенитная ракета С-200 - ракетная система дальнего действия, которая предназначена для поражения воздушных целей на больших дальностях. Ракета С-200 появилась еще в 1967 году, она является одной из самых известных зенитных ракетных систем в мире. Опасность ее заключается в том, что она обладает высокими скоростью и дальностью поражения.