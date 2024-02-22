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Над Ростовской областью ночью была сбита зенитная ракета С-200

Над Ростовской областью ночью была сбита зенитная ракета С-200
Над Ростовской областью в ночь на 22 февраля была сбита зенитная ракета С-200. Информацию об этом сообщили в Минобороны России.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что последствий на земле нет.

Зенитная ракета С-200 - ракетная система дальнего действия, которая предназначена для поражения воздушных целей на больших дальностях. Ракета С-200 появилась еще в 1967 году, она является одной из самых известных зенитных ракетных систем в мире. Опасность ее заключается в том, что она обладает высокими скоростью и дальностью поражения.
Фото: Ростов ру
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