Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Ночью дроны атаковали соседний с Ростовской областью Краснодарский край

Ночью дроны атаковали соседний с Ростовской областью Краснодарский край
Ночью дроны атаковали соседний с Ростовской областью Краснодарский край. Информацию об этом сообщили в министерстве обороны.

В ночь на 27 апреля средства ПВО сбили 66 БПЛА над Кубанью. Также два дрона были уничтожены над Крымским полуостровом.

Юг России постоянно подвергается атакам БПЛА. Напомним, 18 апреля в Ростовской области силами ПВО было уничтожено три дрона. В результате падения обломков беспилотников в здании промышленного назначения в Каменске было повреждено остекление. Один из сотрудников предприятия получил легкие ранения в виде порезов. А ранее более 40 дронов были сбиты на Таганрогом, попадание было в районе аэродрома в Морозовске.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.