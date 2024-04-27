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Ночью дроны атаковали соседний с Ростовской областью Краснодарский край. Информацию об этом сообщили в министерстве обороны.В ночь на 27 апреля средства ПВО сбили 66 БПЛА над Кубанью. Также два дрона были уничтожены над Крымским полуостровом.Юг России постоянно подвергается атакам БПЛА. Напомним, 18 апреля в Ростовской области силами ПВО было уничтожено три дрона. В результате падения обломков беспилотников в здании промышленного назначения в Каменске было повреждено остекление. Один из сотрудников предприятия получил легкие ранения в виде порезов. А ранее более 40 дронов были сбиты на Таганрогом, попадание было в районе аэродрома в Морозовске.