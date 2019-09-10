Неизвестный пытался сжечь дом в Ростове



Дом жителей Ростова едва не сгорел из-за пиромана. Происшествие случилось около четырёх часов утра 11 сентября на улице Седова.



По словам потерпевших, неизвестный бросил в фасад их дома два факела. К счастью, они чутко спали и смогли выбежать и быстро потушить огонь. Здание практически не получило повреждений.



Просмотрев записи камер видеонаблюдения, они увидели, что поджигатель пришёл на их улицу ещё за час до происшествия. Сначала он ходил возле заброшенной стройки и, расплёскивая горючую жидкость, пытался поджечь территорию. Когда у него ничего не вышло, он бросил два факела в дом местных жителей. Затем злоумышленник скрылся.



В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области сообщили, что потерпевшие обратились с заявлением в полицию. По данному факту проводится проверка.