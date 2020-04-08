Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Напавшего на сожительницу мужчину задержали в Ростове-на-Дону

Напавшего на сожительницу мужчину задержали в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, набросившегося на сожительницу. Об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Жильцы одного из домов в Железнодорожном районе ночью позвонили в полицию и сообщили, что их сосед ранил свою гражданскую жен. В ходе ссоры он схватил нож и, набросившись на женщину, нанёс удар.

На место прибыли сотрудники Росгвардии и медики. Подозреваемый попытался сбежать с места преступления, но силовики его задержали и передали правоохранителям. Пострадавшую на «скорой» доставили в больницу. Угрозы её жизни сейчас нет.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.