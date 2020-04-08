Напавшего на сожительницу мужчину задержали в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону задержали мужчину, набросившегося на сожительницу. Об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе Росгвардии.Жильцы одного из домов в Железнодорожном районе ночью позвонили в полицию и сообщили, что их сосед ранил свою гражданскую жен. В ходе ссоры он схватил нож и, набросившись на женщину, нанёс удар.На место прибыли сотрудники Росгвардии и медики. Подозреваемый попытался сбежать с места преступления, но силовики его задержали и передали правоохранителям. Пострадавшую на «скорой» доставили в больницу. Угрозы её жизни сейчас нет.